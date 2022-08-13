شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعباً فى قائمة منتخب السويس استعداداً لمواجهة سموحة بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن ياسر الكنانى، المدير الفنى لفريق منتخب السويس، قائمة فريقه استعدادا لمواجهة سموحة، فى إطار منافسات دور الثمانية من كأس مصر هذا الموسم، والمقرر لها السادسة والنصف مساء غد الأحد.

وجاءت قائمة منتخب السويس كالتالى:

حراسة المرمى: محمود كوكو، نادر عاطف، عصام مصلح

الدفاع: محمد علاء، محمد حمودة، أحمد حاتم، محمود قطب، باسم عادل، محمد مسعد، أسامة النوبى

الوسط: جاستين آرثر، أحمد فتحى، إسلام حسين، فادى طلعت، عمارة نيمار، محمود صلاح، أحمد صالح

الهجوم: أحمد القرموطى، أحمد زغلول، كريم الشافعى

وتحلم جماهير السويس بتحقيق حلم التسعينات عندما وصل فريق منتخب السويس لنهائى كأس مصر أمام المقاولون وخسر 2 / 1 باستاد القاهرة.

من جانبه، أعلن أسامة الموشى رئيس نادى منتخب السويس عن نجاح لجنة التعاقدات فى ضم 8 لاعبين جدد للفريق فى حدود الامكانيات المالية المحدودة لدعم الفريق، لكنه أكد أن الصفقات الجديدة لن يمكنها المشاركة في لقاء سموحة.