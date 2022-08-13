شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يطمئن على "مابولولو" قبل مباراة البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمد عمر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى على الاطمئنان على جاهزية الأنجولى مابولولو مهاجم الفريق تمهيداً لمشاركته في المباراة المقبلة المقرر لها 20 أغسطس الجاري أمام البنك الأهلى على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدورى العام.

وطالب محمد عمر من الجهاز الطبى لفريق سيد البلد ضرورة منحه تقريراً كاملاً عن اللاعب واكتمال شفائه من الإصابة خوفاً من أن تداهمه مرة أخرى، في الوقت الذى يحتاج فيه زعيم الثغر لخدماته الفنية.

ويستأنف الفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى تدريباته اليومية على ملاعب النادى بسموحة تحت قياده مديره الفنى محمد عمر، عقب الراحة السلبية 24 ساعة التى منحها للاعبين عقب الخسارة من الإسماعيلى بهدف وحيد.

وقرر محمد عمر دخول الفريق معسكرا مغلقا بدءاً من غد الأحد وحتى موعد مباراة البنك الأهلى بالأسبوع الـ 31 والمقرر لها 20 أغسطس الجارى باستاد الإسكندرية، ووافق مجلس الإدارة على طلب عمر بمعسكر طويل لمدة أسبوع، رغم الأزمة المالية وذلك لحسم البقاء بالدورى الممتاز والابتعاد عن منطقه الخطر والصراع على الهبوط.

ويعود لقائمة الاتحاد أمام البنك الأهلى الثلاثى هداف الفريق مابولولو عقب الشفاء من الإصابة، وإبراهيم حسن، ومورو ساليفو عقب تنفيذ عقوبة الإيقاف، بينما يغيب عن الفريق سعيدو سمبورى للإيقاف.