شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة عبد القادر وكوكا فى مران الأهلي قبل مباراة المقاصة.. وتأهيل السولية وطاهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته استعدادًا لمباراة مصر المقاصة فى دور الـ16 لبطولة كأس مصر والتى تقام مساء غد الأحد باستاد الأهلي ‏والسلام.‏

وخاض الأهلي مرانه الختامي على ملعب التتش، وقبل انطلاق المران عقد ريكاردو سواريش المدير الفني محاضرة بالفيديو ‏مع اللاعبين للحديث فى كافة الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمباراة المقاصة، ثم خاض الفريق تدريبات اشتملت ‏على جانبا بدنيا وتدريبات الكرة.‏

وشارك أحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا فى تدريبات الفريق التحضيرية لمباراة المقاصة، بعد تعافيهما من الإصابة التى ‏لحقت بهما.‏

وواصل عمرو السولية وطاهر محمد طاهر برنامجهما التأهيلي بالجرى حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية تحت ‏إشراف الجهاز الطبي بالنادي.‏

وكان الأهلي قد حصل على راحة 24 ساعة عقب ختام معسكر الإسكندرية الذى خاض خلاله الفريق مباراتى الاتحاد ‏السكندري والمصري فى الدوري العام الممتاز.