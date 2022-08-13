شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة عبد القادر وكوكا فى مران الأهلي قبل مباراة المقاصة.. وتأهيل السولية وطاهر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته استعدادًا لمباراة مصر المقاصة فى دور الـ16 لبطولة كأس مصر والتى تقام مساء غد الأحد باستاد الأهلي والسلام.
وخاض الأهلي مرانه الختامي على ملعب التتش، وقبل انطلاق المران عقد ريكاردو سواريش المدير الفني محاضرة بالفيديو مع اللاعبين للحديث فى كافة الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمباراة المقاصة، ثم خاض الفريق تدريبات اشتملت على جانبا بدنيا وتدريبات الكرة.
وشارك أحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا فى تدريبات الفريق التحضيرية لمباراة المقاصة، بعد تعافيهما من الإصابة التى لحقت بهما.
وواصل عمرو السولية وطاهر محمد طاهر برنامجهما التأهيلي بالجرى حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.
وكان الأهلي قد حصل على راحة 24 ساعة عقب ختام معسكر الإسكندرية الذى خاض خلاله الفريق مباراتى الاتحاد السكندري والمصري فى الدوري العام الممتاز.