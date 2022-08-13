شكرا لقرائتكم خبر عن فقرة للتسديد على المرمى بمران الزمالك.. ومعسكر مغلق غدا استعدادا للإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة فنية خاصة خلال تدريب اليوم، السبت، الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعداداً لمباراة الإسماعيلي المقبلة فى كأس مصر، وشهدت الفقرة التركيز على التصويب على المرمى من أماكن مختلفة داخل الملعب، وفضل الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا مشاركة عدد كبير من اللاعبين فى تلك الفقرة.

ومن المقرر أن يختتم الفريق تدريباته غدا، الأحد على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لمواجهة الاسماعلي، حيث ينتظم الفريق فى معسكر مغلق غدا الأحد عقب التدريب الختامي بأحد الفنادق القريبة من استاد القاهرة الدولي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الإسماعيلي مساءالاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.