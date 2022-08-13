شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مصريين يتأهلون لربع نهائي كأس العالم لناشئى الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حجز نجوم الاسكواش المصرى بطاقات التأهل لثمانية مقاعد، فى الدور ربع النهائي ببطولة العالم لناشئي الاسكواش، المقامة بمدينة نانسي الفرنسية حتى 21 أغسطس الجارى، وذلك بعد انتهاء مباريات دور الـ16.

وجاءت نتائج المصريين فى دور الـ 16 كالتالي:

- فوز كنزي أيمن على الإنجليزية آسيا هاريسا هاريس بنتيجة 3-0 ضمن منافسات دور ال 16 ببطولة العالم للناشئات، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-2، 11-6، 11-5.

- فوز ‏محمد ناصر على الإنجليزي جونا براينت بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6، 11-5، 8-11، 11-9.

- فوز ‏سلمى الطيب على ناردين سامح بنتيجة 3-0 ، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-4، 11-7، 11-2

- ‏فوز فيروز ابو الخير على الأمريكية لوسي ستيفانوني بنتيجة 3-0 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-4، 11-3، 11-9.

- ‏فوز عمر عزام على الأيرلندي سين مورفي بنتيجة 3-0 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5، 11-4، 11-7

- فوز أمينة عرفي على الأمريكية كارولين فوتس بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-6، 11-8، 11-5.

- فوز ‏ملك خفاجي على لاعبة الهونج كونج كيرستي وونج بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5، 9-11، 11-5، 11-5.

- فوز ‏محمد زكريا على سلمان خليل بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 7-11، 11-3، 11-9، 13-11.

وتترأس آمنة الطرابلسى، عضو مجلس إدارة اتحاد الاسكواش، البعثة المصرية التى تضم 12 لاعباً ولاعبة يمثلون مصر فى المباريات المختلفة.

وجاءت قائمة اللاعبين كالتالي: كريم التركي، محمد ناصف، محمد زكريا، سلمان شريف، عمر عزام ، عمر سعيد صبحي، كنزي أيمن صابر، فيروز إيهاب، أمينة عرفي، سلمى الطيب، ملك خفاجي، ناردين جرس، وذلك تحت قيادة المدرب أحمد المطعنى.

يذكر أن البطل المصري مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي والمصنف الثالث عالمياً حالياً لرجال الاسكواش، وهانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الثالثة عالمياً حالياً لسيدات الاسكواش، هما أبطال آخر نسخة أقيمت ببطولة العالم للناشئين، والتي استضافتها ماليزيا عام 2019.