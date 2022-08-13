شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يعقد جلسة مع فتوح ويمنح إمام تعليمات بالضغط وبناء الهجمة استعدادا للإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعض التعليمات الفنية لأحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق خلال مران اليوم، السبت، الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعداداً لمباراة الإسماعيلية المقبلة فى كأس مصر.

وحرص فيريرا على شرح بعض المواقف الفنية لأحمد فتوح، فيما يخص الارتداد الدفاعىي والمساندة فى الهجمات المرتدة، وطالب اللاعب بتنفيذها فى مران اليوم.

كما عقد فيريرا جلسة مع إمام عاشور، على هامش تدريب اليوم، وشهدت الجلسة حديث سريع من المدير الفني مع اللاعب حول عملية الضغط على المنافس بجانب سرعة نقل الملعب وبناء الهجمة.

وخاض لاعبو الفريق تقسيمة قوية، شهدت منافسة قوية بين اللاعبين، وتألق خلالها تألق الرباعي محمود عبد الرازق "شيكابالا"، وسيف الدين الجزيري، وإمام عاشور ، وأحمد سيد "زيزو".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الإسماعيلي مساء يوم الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.