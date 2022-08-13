هبوط حاد لقطب مانشستر.. شوط كارثي يكتب أسوأ سيناريو لبداية تين هاج (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - سقط فريق مانشستر يونايتد أمام نظيره برينتفورد، بأربعة أهداف دون رد في شوط أول كارثي لأبناء المدرب الجديد للشياطين، إريك تين هاج، في المباراة التي تجمع الفريقان على ملعب الأخير "جريفين بارك"، ضمن مباريات الجولة الثانية من عمر الدوري الإنجليزي.

تقدم برينتفورد مبكرًا عن طريق داسيلفا في الدقيقة العاشرة، بعد خطأ من الحارس دي خيا، ثم أضاف ماثياس يانسن الهدف الثاني بعد 8 دقائق من الهدف الأول، بخطأ فادح من دفاع وحارس اليونايتد.

وفي الدقيقة 30، نجح بن مي في زيادة الغلة التهديفية لأصحاب الأرض بهدف ثالث، قبل أن يختتم بريان مبويمو الرباعية بعدها بخمس دقائق فقط، في مباراة أظهرت الضعف الكبير الذي يعاني منه قطب مدينة مانشستر، رغم تغيير المدرب، والقيام بجولة تحضيرية قوية فاز خلالها على ليفربول برباعية نظيفة خدعت عشاق الفريق الذي لا زال يعاني في بريميرليج.

وكان مانشستر يونايتد قد خسر في افتتاحية مبارياته على أرضه ووسط جماهيره أمام فريق برايتون، بهدفين مقابل هدف.

وخسر يونايتد فرصته في المشاركة بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعد أن حل سادسًا بجدول ترتيب بريميرليج في الموسم الماضي.