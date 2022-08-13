مران الزمالك.. فيريرا يحفز لاعبيه للفوز على الإسماعيلي.. وجلسة خاصة مع عاشور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

واصل فريق الكرة بنادي الزمالك، مساء اليوم السبت، تدريباته استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي المرتقبة في بطولة كأس مصر لموسم "2021-2022".

ويستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة الزمالك والإسماعيلي، مساء يوم الإثنين، في إطار مباريات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

وعقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريب الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وحرص فيريرا على تحفيز اللاعبين لتحقيق الفوز في المباراة المقبلة أمام الإسماعيلي، كما شرح المدرب البرتغالي العديد من الجمل الفنية المراد تنفيذها في المران.

وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين لأربع مجموعات، خلال تدريب اليوم السبت، وشهدت هذه الفقرة التركيز على بعض التدريبات البدنية، بالإضافة إلى التدريب على التعامل مع الكرات العرضية داخل منطقة الجزاء.

جلسة خاصة مع إمام عاشور

وعقد فيريرا جلسة خاصة مع إمام عاشور على هامش التدريبات، وشهدت الجلسة حديثا سريعا من المدير الفني للزمالك مع اللاعب حول عملية الضغط على المنافس بجانب سرعة نقل الملعب وبناء الهجمة.

وفي نفس السياق، منح المدرب البرتغالي بعض التعليمات الفنية لأحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق

وحرص فيريرا على شرح بعض المواقف الفنية لأحمد فتوح فيما يخص الارتداد الدفاعي والمساندة في الهجمات المرتدة، وطالب اللاعب بتنفيذها في مران اليوم.

فقرة خاصة للتسديد على المرمى

وأدى لاعبو الزمالك فقرة فنية خاصة خلال تدريب اليوم السبت، وشهدت الفقرة التركيز على التسديد على المرمى من أماكن مختلفة داخل الملعب.

وفضل الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا مشاركة عدد كبير من اللاعبين في فقرة التسديد على المرمى.

وخاض اللاعبون تقسيمة قوية والتي شهدت منافسة قوية بين اللاعبين، وتألق خلالها الرباعي: محمود عبد الرازق "شيكابالا"، وسيف الدين الجزيري، وإمام عاشور، وأحمد سيد "زيزو".