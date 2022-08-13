ميكالي يتحدث عن سبب تفضيله تدريب المنتخب الأولمبي.. وطريقة اللعب التي يفضلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعرب روجيريو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، عن سعادته بتواجده هنا في مصر، مؤكدًا أنه شرف له تولي تدريب منتخب مصر الأولمبي، متمنيا القيام بعمل كبير وذات قيمة وتحقيق أحلام الجميع.

وكان اتحاد الكرة أعلن في وقت سابق بشكل رسمي عن تعيين ميكالي، الذي حصد مع منتخب البرازيل الأولمبي ذهبية أولمبياد 2016، مدربًا للمنتخب الأولمبي المصري.

وقال ميكالي في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم:" مراحل التفاوض كانت سهلة ووجهات النظر متقاربة ووصلنا لاتفاق وأكرر أنا فخور وسعيد بكوني جزء من هذا المشروع الذي سنقوم به معا".

وأضاف:" نعلم جيدا المهمة الملقاه على عاتقنا وعلى المنتخب ونعلم جيدا أن الجمهور المصري شغوف بكرة القدم وأتمنى تقديم شيئا كبيرا هنا".

وردًا على سؤاله بشأن تلقيه عروض اخرى قبل الموافقة على تدريب منتخب مصر الأولمبي، رد ميكالي قائلا:" بالفعل كان يوجد عروض أخرى ومن منتخبات كبيرة، ولكن فكرة المشروع هنا والدعوة إلى هنا كانت عامل محفز لنا.. شغف الجمهور والبلد لكرة القدم كان عامل مشجع لنا لقبول المسؤولية".

وواصل:" الناس هنا عاشقة لكرة القدم وأنا من أشد المعجبين بكرة القدم هنا وأيضا الكثير من اللاعبين، ومصر لها تاريخ كبير على خاطرة كرة القدم العالمية ومن هنا جاء اختيار مصر لهذه العوامل شغف الجمهور وكرة القدم الراقية واهتمام المسؤولين أيضا".

وأوضح، أنه تابع المباراة النهائية لمنتخب الشباب في كأس العرب خلال تواجده في البرازيل، لافتا أن اللاعبون قدموا مباراة كبيرة ، مضيفًا:" نعلم جيدا صعوبة هذه النوعية من المباريات.. نريد رؤية لاعبين كثيرين وإعطاء الفرصة لآخرين لكي نشكل منتخبا قويا".

وانتقل ميكالي للحديث عن أهم اللاعبين الذين تولى تدريبهم خلال مسيرته، قائلا:" عملت مع العديد من اللاعبين المعروفين واكتشفت آخرين ومن أكثر اللاعبين المعروفين جابرييل جيسوس، جابي جول، لوان، ماركينيوس، رودريجو كايو، وبنبو، وريشالسون اهه وباكيتا وأندرسون حارس المرمى والعديد من اللاعبين معظمهم الآن مع المنتخب الأول وتدربوا في الماضي القريب مع الفئات العمرية المختلفة وخطوة خطوة أصبحوا الآن مع المنتخب الأول".

وبسؤاله عن الطريقة التي يفضل تطبيقها خلال المباريات، أكد المدرب البرازيلي أنه يحب الطريقة الهجومية بالتزامع مع عمل التوازن والفريق ينفذ الدفاع بشكل جيد ويعملون كوحدة واحدة وينفذوا المفاهيم التي تدربوا عليها.

وأتم تصريحاته:" أعد الجماهير المصرية أننا سنعمل بجدية وسنبذل قصارى جهدنا وسنحاول اكتشاف أفضل اللاعبين الممكن ارتدائهم قميص المنتخب، لأن ارتداء قميص المنتخب فخر وشرف لأي لاعب ونعرف معنى وأهمية ارتداء قميص المنتخب، نريد هدف واحد فقط وهو وضع المنتخب في أعلى المراتب وأعلى مكانة ممكنة وهذا هدفنا".