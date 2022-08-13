"لا أعلم عنها شيئًا".. المدير الرياضي لفيوتشر ينفي الاتفاق على صفقة تبادلية مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - انتشرت خلال الساعات الأخيرة، أخبار تفيد بانتقال أحد قادة الأهلي، إلى فريق فيوتشر، في مقابل الحصول على لاعب وسط وآخر مدافع من الفريق الذي يحتل المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري هذا الموسم.

وأكد عبدالظاهر السقا، المدير الرياضي لنادي فيوتشر، في تصريحات خاصة لمصراوي، عدم وجود صفقة تبادلية بين ناديه والنادي الأهلي، تفيد بانتقال لاعبي فيوتشر غنام محمد ومحمود مرعي للأهلي، مقابل إرسال الأحمر لمدافعه رامي ربيعة إضافة إلى مبلغ مالي.

وقال مدافع المنتخب الوطني الأسبق: "لا أعلم شيئًا، عن تلك المفاوضات"، نافيًا وجود أي تفاوض بين الأهلي وفيوتشر بخصوص تلك الصفقة.

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة مصر المقاصة، مساء غدٍ الأحد، ضمن حسابات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

وكان مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، قد قرر اليوم السبت، المشاركة في بطولتي كأس مصر والسوبر المصري، بعد خطاب الاتحاد المصري لكرة القدم.

وجاء قرار النادي الأهلي عقب تلقي خطابًا اليوم السبت من اتحاد الكرة يؤكد فيه الأخير على الاستجابة والحرص الكامل منذ توليه المسئولية على تطوير منظومة التحكيم.

وكانت إدارة الأهلي قد أصدرت قرارًا رسميًا عقب مباراة فاركو بعدم استكمال بطولتي كأس مصر وخوض مباراة السوبر المصري احتجاجًا على التحكيم.