خيسوس يقود آرسنال للانتصار على ليستر سيتي.. والنني يغيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

قاد البرازيلي جابرييل خيسوس، مهاجم آرسنال الجديد، فريقه لتحقيق فوز مهم على ضيفه ليستر سيتي بنتيجة 4-2 في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب "الإمارات" ضمن الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

خيسوس، الذي انتقل إلى آرسنال هذا الصيف قادمًا من مانشستر سيتي، أحرز هدفين وصنع مثلهما، ليفرض نفسه نجمًا للمباراة.

وغاب محمد النني، نجم آرسنال، عن المباراة، إذ جلس على مقاعد البدلاء طوال الـ9 دقيقة، كما فعل في المباراة الافتتاحية أمام كريستال بالاس.

وسجل خيسوس الهدفين الأول والثاني لآرسنال في المباراة عند الدقيقتين 23 و35 لينتهي الشوط الأول بتقدم الجانرز بثنائية نظيفة.

وقلص ليستر سيتي الفارق بهدف في الدقيقة 53 عن طريق هدف من نيران صديقة بتوقيع ويليام ساليبا، إلا أن آرسنال أعاد فارق الهدفين بعدما سجل جرانيت تشاكا من صناعة خيسوس بعد دقيقتين فقط.

وسجل جيمس ماديسون هدف الثعالب في الدقيقة 74، لكن جابرييل مارتينيلي رد عليه بعد دقيقة واحدة بالهدف الرابع لأصحاب الأرض، من صناعة خيسوس أيضًا.

وبذلك يبدأ آرسنال موسمه بانتصارين متتاليين ليحصد 6 نقاط، احتل بها المركز الثاني مؤقتًا، خلف المتصدر وحامل اللقب مانشستر سيتي بفارق الأهداف.

من جانبه، جمع ليستر سيتي نقطة وحيدة من أول جولتين، ليقبع في المركز الـ14.