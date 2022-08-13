خاص.. 6 أسباب وراء قرار الأهلي بالمشاركة في كأس مصر والسوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: الخليج 365

أعلن النادي الأهلي مشاركة الفريق الأول لكرة القدم في بطولتي كأس مصر والسوبر المحلي بعد أن تلقى إخطارًا من اتحاد الكرة بحل جميع الأزمات.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع مصر المقاصة، غدًا الأحد، ضمن مباريات دور الـ16 لبطولة كأس مصر لموسم "2021-2022".

وقال مصدر في تصريحات لمصراوي إن هناك العديد من الأسباب التي دعت إدارة الأهلي إلى اتخاذ قرار في اجتماعه الطارئ لمجلس الإدارة بعدم لعب أي بطولات ينظمها اتحاد الكرة سواء بطولة كأس مصر أو السوبر ومن بينها الظلم التحكيمي في الموسمين الماضيين وكذلك المجاملات الواضحة للمنافسين.

وأضاف أنه بمجرد أن أعلن الأهلي بعد اجتماع مجلس إدارة النادي الطارئ قراراته وهناك سيلاً من الاتصالات لا تتوقف مع محمود الخطيب رئيس النادي لحل تلك الأزمة التي شهد الجميع بأن الفريق الأحمر تعرض للظلم الشديد تحكيميًا وأخرها في مواجهة فاركو.

وأوضح المصدر أن هناك 6 أسباب وراء قرار مجلس إدارة الأهلي وشركة الكرة بخوض مواجهات كأس مصر والسوبر المحلي، أولها تقدير اتحاد الكرة الإيجابي لمطالب القلعة الحمراء وأنها عادلة وليست للضغط ولي الذراع، والثاني أن اتحاد الكرة أبدى لأكثر من مرة خلال الساعات الماضية تعهده بالعمل الجاد على تطوير منظومة التحكيم والارتقاء بها لأعلي المستويات.

وتابع: "أما السبب الثالث هو أن اتحاد الكرة بالفعل أطاح بعصام عبدالفتاح من منصبه كرئيس لجنة الحكام، وليس منطقيًا ما يردد البعض من أنه استقال من منتصف يونيو الماضي، فلماذا بقى حتى هذه المدة؟، وإذا كان اتحاد الكرة قد قبل استقالته حاليا فهو يدل على ذات المعنى بالاستجابة لمطالب الأهلي العادلة برحيله".

واستكمل المصدر حديثه أن السبب الرابع هو تعيين الخبير الأجنبي مارك كلاتنبرج كرئيس للجنة الحكام والتطوير مع التعهد بتغييرات شاملة.

وأشار إلى أن السبب الخامس يتمثل في إرسال الجبلاية لخطاب رسمي اليوم يؤكد فيه المسؤولون إحالة ملف خطأ حكم تقنية الفيديو في مباراة الأهلي وفاركو بالدوري منذ أيام إلى الخبير الأجنبي كلاتنبرج بوصفه المسئول الأول عن منظومة التحكيم للتحقيق في كل الأوضاع القانونية والتقنية واتخاذ ما يلزم من قرارات تصويبية، لكن طبقًا للوائح المنظمة لا يمكن الإعلان عن أي عقوبات يتم توقيعها على الحكام، وذلك لصالح استقرار المسابقة ولكل أطراف المنظومة الكروية".

وأضاف أن السبب السادس هو التواصل المباشر من مسؤولي اتحاد الكرة وإظهار الحرص على تحقيق العدالة في المسابقات التي ينظمها.

وأوضح أن محمود الخطيب رئيس الأهلي قام اليوم بعرض كافة الاتصالات التي تلقاها والخطابات والمكاتبات على مجلس الإدارة وشركة الكرة عبر تقنية الزووم وتم الاستقرار على مشاركة فريق الكرة في بطولتي كأس مصر والسوبر المصري.