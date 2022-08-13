مانشستر سيتي يكتسح بورنموث في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

اكتسح مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، ضيفه بورنموث، الصاعد حديثًا للمسابقة، برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب "الاتحاد" في الجولة الثانية.

وأحرز رباعية مانشستر سيتي إلكاي جوندوجان، وكيفين دي بروين، وفيل فودين، وجيفرسون ليرما مدافع بورنموث بالخطأ في مرماه في الدقائق 19، و31، و37، و79 على الترتيب.

ورغم تسجيل مانشستر سيتي 4 أهداف، إلا أن إيرلينج هالاند، مهاجم الفريق السماوي الجديد، غاب عن التهديف، واكتفى بصناعة هدف جوندوجان قبل أن يستبدل لصالح جوليان ألفاريز في الدقيقة 74.

وحقق مانشستر سيتي فوزه الثاني على التوالي، ليتصدر جدول ترتيب المسابقة مؤقتًا برصيد 6 نقاط من مباراتين، متفوقًا على آرسنال، بفارق الأهداف.

في المقابل، تجمد رصيد بورنموث عند 3 نقاط من فوزه في الجولة الأولى، في المركز الثامن.