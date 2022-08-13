فيرنر يسجل في تعادل لايبزيج مع كولون بالدوري الألماني

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ):

فرض فريق كولون التعادل 2 /2 على مضيفه لايبزج اليوم السبت في المرحلة الثانية من الدوري الألماني لكرة القدم.

واقتنص اوجسبورج فوزا ثمينا من ملعب باير ليفركوزن 2 /1 كما فاز هوفنهايم على ضيفه بوخوم 3/ 2.

وفي باقي المباريات تعادل شتوتجارت مع مضيفه فيردر بريمن 2 /2 وتعادل هيرتا برلين مع ضيفه انتراخت فرانكفورت 1 /1.

وحرم كولون مضيفه لايبزج من تحقيق الفوز الأول هذا الموسم بعد أن تعادل في الجولة الأولى أيضا مضيفه شتوتجارت بهدف لمثله.

وعلى ملعب ريد بول أرينا، تقدم لايبزج بهدف عن طريقه مهاجمه العائد حديثا تيمو فيرنر في الدقيقة 36 ثم تعادل فلوريان ديتز لكولن في الدقيقة 40.

ولعب لايبزج بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 45 بعد طرد دومينيك سزوبوسزلاي.

ورغم النقص العددي أحرز كريستوفر نكونكو هدفا للايبزج في الدقيقة 56 لكن كولون رد بهدف عكسي سجله جوسكو جفارديول بالخطأ في مرماه في الدقيقة 72.

ورفع كولون رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني مقابل نقطتين للايبزج في المركز الحادي عشر.