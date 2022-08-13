بعد تألقه أمام بورنموث.. دي بروين يهدد صلاح وسون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

يمثل البلجيكي كيفين دي بروين، نجم مانشستر سيتي، تهديدًا لرقمي المصري محمد صلاح، جناح ليفربول، والكوري الجنوبي سون هيونج مين، في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، بعدما سجل وصنع في مباراة بورنموث.

وسجل دي بروين هدفًا وصنع آخر لزميله فيل فودين في مباراة الفريق ضد بورنموث اليوم السبت ضمن الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز مانشستر سيتي برباعية نظيفة على بورنموث.

وذكرت شبكة "أوبتا" أن دي بروين سجل وصنع في نفس المباراة للمرة الـ20 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشارت إلى أن صلاح وسون فقط من سجلا وصنعا في عدد مباريات أكبر من دي بروين منذ أول مباراة للبلجيكي مع مانشستر سيتي في البريميرليج، سبتمبر 2019.

وأوضحت أن صلاح سجل وصنع في نفس المباراة 24 مرة، فيما فعل سون ذلك في 21 مناسبة.