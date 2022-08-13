تشكيل مانشستر يونايتد لمباراة برينتفورد.. تين هاج يدفع برونالدو أساسيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

يشارك البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، في التشكيل الأساسي لفريقه لأول مرة هذا الموسم، في مباراة برينتفورد، التي تقام بعد قليل من مساء اليوم السبت على ملعب "جريفين بارك" ضمن الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ودخل كريستيانو رونالدو بديلًا في مباراة برايتون التي أقيمت يوم السبت الماضي على ملعب "أولد ترافورد" ضمن الجولة الأولى، وانتهت بخسارة الشياطين الحمر بنتيجة 1-2.

ومازال مستقبل رونالدو غامضًا، إذ يطلب النجم البرتغالي الرحيل قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية بنهاية أغسطس الجاري.

ويلعب رونالدو بجوار جادون سانشو، وماركوس راشفورد، في ظل إصابة أنتوني مارسيال.

ويواصل إريك تين هاج، مدرب مانشستر يونايتد، الاعتماد على ثنائية القائد هاري ماجواير، والوافد الجديد ليساندرو مارتينيز في قلب الدفاع، على حساب رافاييل فاران.

تشكيل مانشستر يونايتد لمباراة برينتفورد

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: ديوجو دالوت – هاري ماجواير – ليساندرو مارتينيز – لوك شاو.

خط الوسط: كريستيان إريكسن – فريد – برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: جادون سانشو – ماركوس راشفورد – كريستيانو رونالدو.