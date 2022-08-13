الامارات | البطائح يتعاقد مع البرتغالي جواو نافيس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي البطائح، اليوم، تعاقده مع البرتغالي "جواو نوفايس"، صانع ألعاب نادي سبورتينغ براغا البرتغالي وفقاً لما ذكره النادي عبر بيان رسمي. ولعب صاحب الـ"29 عاماً" لنادي ألانيا سبور التركي معاراً في موسم 2021- 2022، فيما حاز على بطولتي الدوري والكأس مع سبورتينغ في البرتغال.

ودافع نوفايس عن ألوان المنتخب البرتغالي تحت سن 20 عاماً، وشارك معه في عديد المواعيد الدولية الكبيرة. وسيلتحق صانع الألعاب البرتغالي بالفريق في معسكره المقام بتركيا تأهباً لخوض غمار مباريات دوري أدنوك للمحترفين.