شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر منسى يرتقى لصدارة هدافى كأس مصر هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر ناصر منسى، لاعب فريق البنك الأهلي، قائمة هدافي كأس مصر هذا الموسم بعدما تمكن من تسجيل 4 أهداف فى لقاء فريقه أمام إنبي. وتخطى منسى عدد أهداف صديق إيجولا لاعب سموحة الذى تمكن من تسجيل 3 أهداف، فيما يحل مصطفي شلبى وجون إيبوكا وعبد الكبير الوادى وزميله فى سموحة سيلا، وجريندو وباسم عادل فى المركز الثاني بهدفين لكل منهم.

وصعد فريق البنك الأهلى إلى دور الثمانية ببطولة كأس مصر بعد الفوز على إنبى بركلات الترجيح بنتيجة 3-1 فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الجمعة، باستاد بتروسبورت.

ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الإضافى بنتيجة 4-4 وسجل أهداف البنك الأهلى ناصر منسي في الدقائق "24"، "45+2"، "105"، "116" بينما أحرز أهداف إنبى مصطفى شلبى في الدقائق "35"، "38" وجون إيبوكا في الدقيقة "92"، "120".