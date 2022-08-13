شكرا لقرائتكم خبر عن سواريز يطالب لاعبى الأهلى بالفوز على المقاصة ويحذر من مفاجآت الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد البرتغالى ريكاردو سواريز، المدير الفنى للنادى الأهلى، على لاعبيه بضرورة تخطى عقبة مصر المقاصة فى دور الستة عشر لكأس مصر لاستكمال مشوارهم بهذه البطولة أملا فى التتويج بها لمصالحة الجماهير بعد خسارة لقب النسخة الأخيرة لكأس مصر أمام الزمالك فى المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف منذ أيام قليلة، كما أكد سواريز للاعبيه ضرورة توخى الحذر من مفاجآت مباريات الكأس.

ويختتم فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم استعدادا لمباراته ضد المقاصة غدا، الأحد، فى دور الـ16 لبطولة كأس مصر، والتى يسعى خلالها المارد الأحمر لتحقيق انطلاقة قوية والتأهل لربع نهائي البطولة الأقدم فى مصر، لاستعادة اللقب الغائب فى آخر نسخة.

ويعكف الجهاز الفني للأهلي، بقيادة البرتغالي ريكاردو سواريز، على وضع خطة مباراة المقاصة وطريقة اللعب التي ينوى الاعتماد عليها، مع تحفيظ لاعبيه بعض الجمل الفنية التي ينوي تطبيقها في موقعة الغد، والاستقرار على التشكيل الذي سيخوض اللقاء من الأسماء المتاحة سواء من اللاعبين الكبار أو مجموعة اللاعبين الناشئين الذين تم تصعيدهم في الفترة الماضية.

الأهلي قرر استكمال ما تبقى من الدوري المصري وكأس مصر باللاعبين الشباب والناشئين والعائدين من الإصابة، اعتراضًا على أداء التحكيم.

وتضم قائمة اللاعبين الصاعدين فى صفوف الأهلي بين الشباب والناشئين كلا من: مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف ومحمد نصير ومحمد حمدي وعلي عمرو وأحمد سيد غريب وأحمد سيد عبد النبي ‏ومحمد شرقية وميدو نبيل بجانب الثلاثي محمد أشرف ومحمد فخري وزياد طارق.

وتعد أبرز غيابات الأهلي بسبب الإصابة عمار حمدى وأكرم توفيق بسبب جراحة الرباط الصليبى، ومحمد شريف إصابة فى العضلة الضامة، وحسين الشحات للإصابة فى الركبة وإجراء جراحة غضروف الركبة في قطر، وعمرو السولية.