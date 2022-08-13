شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يعلن التعاقد مع عبد الرحمن عشرى لتدعيم الدفاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي أسوان، برئاسة الشافعي صالح، إتمام التعاقد مع عبد الرحمن عشرى مدافع إنبي ومنتخب الشباب الأسبق. وكتبت الصفحة الرسمية للنادي الجنوبي، "رحبوا معنا بلاعبنا الجديد عبد الرحمن العشرى (21 عاما) مدافع نادي إنبي، ومنتخب مصر تحت 20 و23 عاما".

واستغنى الجهاز الفني لفريق أسوان عن 17 لاعبا من الفريق الذى حقق حلم الصعود للدوري الممتاز، تمهيدا لسلسلة من التعاقدات التى يعكف النادي الجنوبي على إنهاء التفاوض بشأنها خلال الفترة المقبلة.

ويسعى مجلس إدارة نادي أسوان للتعاقد مع 14 لاعبًا في الميركاتو الصيفي استعدادًا للموسم المقبل، بعدما أبرم صفقة قوية بالتعاقد مع الجابوني ماليك إيفونا.

وكشف مصدر في النادي الجنوبي أن الصفقات المرصودة للنادي هذا الصيف تصل لـ 14 لاعبًا، فى ضوء خطة التدعيم التى وضعها مجلس الإدارة مع الجهاز الفني بقيادة ربيع ياسين.