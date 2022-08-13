شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا فى مهمة البحث عن الفوز العاشر على التوالى مع الزمالك أمام الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض نادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى للفريق، تحدياً جديداً عندما يلتقى مع الإسماعيلي، فى اللقاء الذى يجمع الفريقين فى الثامنة مساء الاثنين المقبل، ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس مصر.

ونجح نادى الزمالك خلال المباريات الأخيرة فى رفع رصيده إلى 9 انتصارات متتالية منذ التعادل مع النادى الأهلى فى الدور الثانى من الدورى.

وجاءت انتصارات الزمالك المتتالية كالتالي:

ـ فوز الزمالك على البنك الأهلي: 2 /1

ـ فوز الزمالك على سيراميكا: 3 /2

ـ فوز الزمالك على المقاولون العرب: 1/ 0

ـ فوز الزمالك على غزل المحلة: 2 /0

ـ فوز الزمالك على سموحة: 2 /0

ـ فوز الزمالك على فيوتشر: 1 /0

ـ فوز الزمالك على بيراميدز: 3 /0

ـ فوز الزمالك على الجونة: 4/ 1

ـ فوز الزمالك على مصر المقاصة: 5/0

ويبحث الفريق الأبيض فى مباراة اليوم عن الفوز العاشر على التوالى وإضافة 3 نقاط جديدة فى رحلة البحث عن اللقب رقم 14 بالدورى العام، والذى يفصل الزمالك عن التتويج به 9 نقاط فقط.