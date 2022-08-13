شكرا لقرائتكم خبر عن الاختبار الطبى يحسم مصير عبد الرحمن زولا من مواجهة الطلائع وإنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع عبد الرحمن زولا، لاعب طلائع الجيش، لاختبار طبى لتحديد موقفه النهائى من مباراة فريقه المقبلة أمام إنبى، ويبذل الجهاز الطبى لطلائع الجيش بقيادة هانى درويش مجهودات مكثفة لتجهيز اللاعب لمباراة إنبى المقرر لها مساء الأربعاء المقبل باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز.

وأثبتت الأشعة التى خضع لها عبد الرحمن زولا إصابته بتمزق فى العضلة الضامة، بعد الإصابة التى تعرض لها فى مباراة المصرى البورسعيدى التى انتهت بالتعادل السلبى، ووضع الجهاز الطبى للطلائع برنامجا تأهيليا للاعب لتجهيزه للفترة المقبلة.

ويستعد طلائع الجيش لمواجهة إنبى فى السادسة والنصف مساء الأربعاء المقبل باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويتطلع الطلائع لاستعادة نغمة الانتصارات للعودة لموقعه فى المربع الذهبى للمسابقة بعد التعادل الايجابى مع إيسترن كومبانى بهدف لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة.