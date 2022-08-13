شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب.. أشرف الشعراوى نجم الطائرة جلوس: هوايتى الشطرنج وبحب عمرو دياب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى بره الملعب أشرف الشعراوى نجم منتخب الكرة الطائرة جلوس.
ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟
الشطرنج.
بتدخل المطبخ؟
محترف فى المطبخ.
من نجمك المفضل؟
أمير كرارة.
من مطربك المفضل؟
عمرو دياب.
لو لم تكن لاعبا كنت تتمنى تكون إيه؟
عمرى ما أتمنيت أكون أى حاجة بعيداً عن الرياضة.
مين من نجوم السينما كنت تتمنى تكون زيه؟
أمير كرارة.
بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟
الكاجوال.