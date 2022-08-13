شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب.. أشرف الشعراوى نجم الطائرة جلوس: هوايتى الشطرنج وبحب عمرو دياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى بره الملعب أشرف الشعراوى نجم منتخب الكرة الطائرة جلوس.

الشطرنج.

محترف فى المطبخ.

أمير كرارة.

عمرو دياب.

عمرى ما أتمنيت أكون أى حاجة بعيداً عن الرياضة.

أمير كرارة.

الكاجوال.