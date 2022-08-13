شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة منتخب شباب الطائرة تصل تونس للمشاركة فى بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة منتخب مصر للكرة الطائرة شباب تحت 21 سنة إلى تونس للمشاركة فى بطولة الأمم الأفريقية المقرر انطلاقها بعد غد الاثنين. ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الفنى للبطولة غدا الأحد بحضور مندوبى الدول المشاركة، لمناقشة تعليمات البطولة وإجراء قرعة المنافسة.

وتتكون بعثة منتخب مصر للكرة الطائرة تحت 21 سنة من:

رئيس البعثة : الدكتور وائل قنديل

المشرف الفنى لمنتخب الناشئين والشباب : بيرسى اونكن

المدير الفنى للفريق : هانى مصيلحى

المدرب العام : اسلام عثمان

المحلل التقنى : احمد سعيد

المدير الادارى : محمد رمضان

طبيب الفريق : الدكتور محمد يونس

أخصائي العلاج الطبيعى : الدكتور سامح نور

اللاعبون:

١- ياسين محمد عيد

٢- محمد ياسر حسن

٣- زياد أسامة عبد الغنى

٤- احمد ياسر سعيد

٥- على وائل روؤف

٦- احمد وائل قنديل

٧- حازم اشرف رشاد

٨- حمزة حمدى الصافى

٩- أحمد إبراهيم عبدالسميع

١٠- عبد الرحمن احمد الشحات

١١- عبد الله أسامة سرور

١٢- ياسين أشرف أبو الحسن.