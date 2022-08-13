الامارات | اختتام النسخة الثامنة من "صيف الشارقة الرياضي"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتم مجلس الشارقة الرياضي الخميس الماضي فعاليات النسخة الثامنة من صيف الشارقة الرياضي "عطلتنا غير"، والتي انطلقت 17 يوليو الماضي بمشاركة مايقارب من 4000 منتسبا من الجنسين من 17 ناديا رياضيا من الأندية الرياضية والتخصصية في الإمارة للمنتسبين من الفئات العمرية الأولى من 7 إلى 12 سنة، والثانية من 13 إلى 17 سنة، من خلال مالايقل عن 600 من البرامج والأنشطة والمسابقات الرياضية والترفيهية الثقافية وبطولات للألعاب الإلكترونية و المائية.

وقال رئيس مجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال الحزامي في تصريح صحافي: تم اقامة البرنامج في الأندية المختلفة بالإمارة بما أسهم في التسهيل على الأسر لانتساب ابناءهم في أقرب مركز مناسب لهم للحضور اليومي مما أثرى البرنامج بشكل مميز بالتفاعل الكبير للمنتسبين وهو ما لمسناه في الزيارات والجولات التفقدية للأندية، كما نشكر أولياء الأمور على دعمهم وتشجيعهم للبرنامج التي تصب في صالح غرس روح التعاون والعمل الجماعي بين المنتسبين واكتشاف المواهب الناشئة في مختلف المجالات وتطوير مهاراتهم القيادية والرياضية وسعداء بنجاح نسخة العام الحالي ونشكر جميع الجهات والمؤسسات المتعاونة مع المجلس والأندية.