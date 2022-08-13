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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سيكون عشاق كرة القدم، اليوم السبت على موعد مع عدد من المباريات المثيرة، وذلك مع عودة المنافسات في جميع الدوريات الأوروبية الكبرى.

ما هو جدول مواعيد أهم مباريات اليوم السبت؟

وتنطلق اليوم الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، بمواجهات نارية، أبرزها ليستر سيتي ضد أرسنال، ومانشستر سيتي ضد بورنموث، ومانشستر يونايتد ضد برينتفورد.

ويستهل اليوم برشلونة مبارياته في الموسم الجديد بالدوري الإسباني، بمواجهة رايو فاييكانو.

وتنطلق اليوم النسخة الجديدة من الدوري الإيطالي، حيث يلعب حامل اللقب ميلان ضد جنوى، والوصيف إنتر ضد ليتشي.

وفي فرنسا يلتقي باريس سان جيرمان مع مونبلييه في الأسبوع الثاني من الدوري الفرنسي.

وفيما يلي جدول مواعيد أهم مباريات اليوم حسب توقيت مكة المكرمة:

الدوري الإنجليزي

أرسنال ليستر سيتي - الساعة 17:00

مانشستر سيتي بورنموث - الساعة 17:00

برينتفورد مانشستر يونايتد - الساعة 19:30

الدوري الإسباني

سيلتا فيغو إسبانيول - الساعة 18:00

برشلونة # رايو فاييكانو - الساعة 22:00

الدوري الإيطالي

ميلان أودينيزي - الساعة 19:30

سامبدوريا أتالانتا - الساعة 19:30

ليتشي إنتر ميلانو - 21:45

الدوري الفرنسي

موناكو رين - الساعة 18:00

باريس سان جيرمان مونبلييه - الساعة 22:00

شهدت قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2022 مفاجأة مدوية، بغياب الأرجنتيني المخضرم ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان.

وأعلنت مجلة "فرانس فوتبول" قائمة من 30 مرشحا لجائزة الكرة الذهبية 2022، المقدمة لأفضل لاعب في العالم، والتي خلت من اسم ميسي.



ويأتي استبعاد ميسي من قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية، لأول مرة منذ 17 عاما، وتحديدا منذ عام 2005.

وتجدر الإشارة إلى أن ميسي (35 عاما) هو حامل لقب الجائزة، بعد فوزه بها العام الماضي.



كذلك يتربع النجم الأرجنتيني على صدارة الأكثر تتويجا بجائزة الكرة الذهبية، بواقع 7 مرات.

المرشحون لجائزة الكرة الذهبية 2022

ترنت ألكسندر أرنولد (ليفربول)

فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)

بيرناردو سيلفا (مانشستر سيتي)

لويس دياز (ليفربول)

روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ - برشلونة)

مايك ماينيان (ميلان)

هاري كين (توتنهام)

داروين نونيز (ليفربول)

فيل فودين (مانشستر سيتي)

ساديو ماني (ليفربول - بايرن ميونخ)

تيبو كورتوا (ريال مدريد)

رافائيل لياو (ميلان)

محمد صلاح (ليفربول)

كريستوفر نكونكو (لايبزيج)

جوشوا كيميتش (بايرن ميونخ)

رياض محرز (مانشستر سيتي)

هيونج مين سون (توتنهام)

كاسيميرو (ريال مدريد)

فابينيو (ليفربول)

كريم بنزيما (ريال مدريد)

سيباستيان هالر (أياكس أمستردام)

لوكا مودريتش (ريال مدريد)

أنطونيو روديجر (ريال مدريد - تشيلسي)

كيفن دي بروين (مانشستر سيتي)

كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد)

دوشان فلاهوفيتش (يوفنتوس)

فيرجيل فان دايك (ليفربول)

جواو كانسيلو (مانشستر سيتي)

كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)

إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي - بروسيا دورتموند)

تتجه الأنظار لمتابعة انطلاقة الموسم الجديد من الدوري الإيطالي 2022-2023، مساء يوم السبت.

الدوري الإيطالي سيتوقف في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني وحتى أواخر ديسمبر/كانون الأول.

وسيكون التوقف خلال تلك المدة بسبب إقامة مباريات كأس العالم 2022 في قطر.

أعلنت شركة أبوظبي للإعلام، وبشكل رسمي، الحصول على حقوق بث الدوري الإيطالي للمواسم الثلاثة القادمة.

وكانت وكالات أنباء عالمية نشرت منذ فترة توصل أبوظبي للإعلام لاتفاق حول حقوق بث الدوري الإيطالي.

لكن المختلف هذه المرة، هو البيان الرسمي الصادر عن أبوظبي للإعلام، والذي أشار إلى أن الكالتشيو سيكون متاحا عبر منصة "ستارز بلاي STARZPLAY" الرقمية، وليس عبر قنوات أبوظبي الرياضية الفضائية العادية.

وخصصت المجموعة الإماراتية تطبيق STARZPLAY لهذا الغرض، فما هو هذا التطبيق؟ وكيف نتابع الدوري الإيطالي من خلاله؟

تطبيق STARZPLAY هو خدمة فيديو حسب الطلب، توجد عليها العديد من الأفلام والبرامج التلفزيونية، كذلك أفلام الأنميشن.

تتواجد مجموعة من القنوات أيضا تُبث مباشرةً على التطبيق، وقد انضمت إليها الآن قناة "أبوظبي الرياضية اكسترا" المُخصصة لنقل فعاليات البطولة.

يمكنك الاشتراك في STARZPLAY لمتابعة مباريات الدوري الإيطالي على الهواء مباشرة.

ويمكن الاشتراك في التطبيق ومتابعة الدوري الإيطالي مقابل اشتراك شهري.