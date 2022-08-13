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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أطلق كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، عددا من التصريحات النارية تخص ريال مدريد وجائزة الكرة الذهبية، بخلاف الثنائي الأسطوري ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

وتواجد مبابي في قائمة المرشحين للكرة الذهبية لعام 2022، المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، والتي شهدت غياب زميله الأرجنتيني ميسي.

كيليان مبابي يطلق تصريحات جديدة حول ريال مدريد وجائزة الكرة الذهبية



وقال مبابي في حوار للمجلة الشهيرة، يوم السبت: "ريال مدريد هو ماكينة لجائزة بالون دور ويجب أن نقر بذلك، لكن بالنسبة لي أهم شيء هو أرض الملعب".

وأكمل مبابي تصريحاته في هذا الصدد بقوله: "ليس ناديك هو من يمنحك الكرة الذهبية، يجب أن تفوز بها بمفردك لأنها جائزة تخصك، وأنا مقتنع أنني يوما ما هنا في باريس سأفوز بها".

وأضاف: "البالون دور هي الحدث الأكثر أهمية لاختيار أفضل اللاعبين، نحن نضعها في أذهاننا دائما، وأنا الآن أؤمن أني أنتمي لمجموعة من أفضل لاعبي العالم، وأعتقد أن لدي المصداقية للفوز بها مستقبلا".

مبابي رد بشكل ساخر على المفاضلة بين ليونيل ميس، وكريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد ومثله الأعلى كرويًا بقوله: "هذا مثل الاختيار بين والدك ووالدتك، لا يمكن الاختيار بينهما، ولا يمكن أن تسأل".

وعن الرقم القياسي الذي حققه ميسي بالفوز 7 مرات بجائزة الكرة الذهبية عبر مشواره: "ميسي كان لا يمس في البدايات، ولا حتى كريستيانو رونالدو يمكنه الوصول لرقمه، في سن 27 عاما فاز بـ4 كرات ذهبية، وهذا يمنحني الفرصة للتحسن".

وتابع: "بمجرد دخولي رسميا في هذه الدائرة الصغيرة من الفائزين، سيصبح كل شيء سهلًا، لأنك وقتها ستمتلك الشرعية، حين تفوز بالكرة الأولى تصبح جزءا من العائلة".

وعن رأيه في التغييرات التي حدثت في نظام التصويت لاختيار أفضل لاعب رد بقوله: "أنا على يقين من شيء واحد أن نظام التصويت يجب أن يكون معقدًا، سيستغرق الأمر أكثر من 40 يومًا، هناك كذلك ضغوط من الأشخاص الذين يدققون في التصويت، الأداء والبطولات بالطبع والشخصية داخل وخارج الملعب، كل هذا يجب الاعتناء به لأنه (الفائز) سيكون مرجعًا للأطفال".

وعما كان اعتزال كرة القدم دون التتويج بالكرة الذهبية فشلًا، تحدث: "لا ليس فشلًا، لكنه إحباط بلا شك، الكرة الذهبية تعزز إرثك وعلامتك التجارية، لكن لو أنت بطل العالم 3 مرات وبطل دوري أبطال أوروبا، فلا يمكن لشخص ما أن يخبرني أن مسيرتي فاشلة لأنني لم أحقق الكرة الذهبية، سأغضب فقط لأن حلم من أحلامي لم يتحقق".

وعن اللاعبين الذين استحقوا الكرة الذهبية ولم يتوجوا بها رد: "تشافي هيرنانديز وأندريس إنييستا كان يمكنهما الفوز بها لكن ميسي استحوذ عليها، أتذكر في 2010، كنا نشعر أن الكرة الذهبية تخص 3 لاعبين، لا يمكن فصلها عن نجاح برشلونة، تييري هنري لاعب أرسنال كان يستحقها في 2003، وفاز بها بافيل نيدفيد، لقد كان مختلفًا كثيرا عن الآخرين أيضا".

وعن قيمة جائزة الكرة الذهبية رد: "إنها دليل لا جدال فيه على أنك الأفضل في العالم، لم يكن هناك الكثير من الجدل، ولم يكن الصراع بين ميسي ورونالدو مملًا، الكرة الذهبية بالنسبة لي هي المقياس الحقيقي، لن تجد غشاشين أو متسللين، يمكن النقاش حول الفائزين بها ولكن لا جدال بشأن جودة التنافسية".



وعن شروط التتويج بالكرة الذهبية كما يراها مبابي رد بقوله: "يجب أن تكون متكاملا، لا أتحدث هنا فقط عن الإحصائيات، لا يهم فقط أن تسجل 60 هدفًا سنويًا، هو أمر مساعد ولكن ليس كافيًا،".

وأتم: "يجب أن تظهر قدرتك على القيام بالعديد من الأشياء في المواقف المختلفة، هناك لاعبين جيدين في أمور كثيرة لكن الحائز على الكرة الذهبية يجب أن يكون لاعبًا عظيمًا، يجب أن تمتلك مهارات كثيرة وأن تكون حاسمًا، لهذا يدفعون أموالًا طائلة. الفائز بالكرة الذهبية يجب أن يكون نموذجًا مثاليًا".



كشفت الصحافة الفرنسية سر استبعاد ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان، من قائمة أفضل 30 لاعبا في العالم، المرشحين للكرة الذهبية 2022.



وغاب الأرجنتيني ميسي عن قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2022، التي أعلنت عنها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، في سابقة لم تحدث منذ عام 2005.

وأثار استبعاد ميسي من قائمة الكرة الذهبية التي فاز بها "البرغوث" في 7 مرات سابقة كرقم قياسي، غضبا جماهيريا كبيرا بين عشاق كرة القدم.

لكن إيمانويل بوجان الصحفي في "ليكيب" الفرنسية، رد على سؤال لأحد المتابعين عن سر استبعاد ميسي قائلًا: "بالطبع ليو يمتلك وزنا كبيرا في كرة القدم، ظهر 15 مرة في القائمة منذ 2006 إلى 2021، وفاز بالكرة الذهبية 7 مرات، وهو آخر المتوجين بها".

وأكمل: "كان وجود ميسي ضمن النقاشات الخاصة باختيار الـ30 لاعبًا، لكن المعايير الجديدة التي وضعت لاختيار الفائز بالكرة الذهبية لم تخدمه".

وأقر الصحفي الفرنسي بأن "الموسم الأول لميسي في باريس سان جيرمان لم يكن موفقا، بدليل تسجيله فقط 11 هدفًا كأسوأ سجل تهديفي له منذ عام 2006، وبالتالي لم يكن منطقيا دخوله القائمة".

يذكر أن تتويج ميسي بالكرة الذهبية 2021 تسبب في تعرض المجلة الفرنسية لانتقادات حادة، لعدم استحقاق الأرجنتيني للجائزة في رأي كثيرين، مقارنة بما قدمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ السابق وقتها.