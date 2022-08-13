شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يسابق الزمن لإنهاء أزمة القيد بعد التعاقد مع صفقتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكثف مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة يحيى الكومى، مساعيه الجادة لإنهاء أزمة التونسي لسعد الجزيرى صانع ألعاب الفريق الأسبق بشكل ودى قبل فتح باب القيد الصيفى، لاسيما بعد التعاقد مع الغانى ياو أنور والإيفوارى كوليبالى فى الأيام القليلة الماضية، ويتطلع مجلس الإدارة لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين مميزين يكونوا قادرين على إعادة الأمور لنصابها الصحيح ووضع الفريق بمكانته الطبيعية.

وكان مجلس الإسماعيلى قد بدأ اتخاذ خطوات الطعن لدى المحكمة الدولية الرياضية على قرار الفيفا فى قضية الجزيرى من أجل إيقاف تنفيذ الحكم الصادر بشأن حرمان الفريق من قيد لاعبيه الجدد فى الموسم الجديد.

وكان مجلس إدارة الإسماعيلي قد كلف المهندس يحيى الكومي رئيس النادي للتواصل مع التونسي لسعد الجزيري ومحاميه لإنهاء تلك الأزمة بالطرق الودية.

وانضم اللاعب إلى صفوف الدراويش خلال فترة الانتقالات الصيفية قبل بداية موسم 2018 / 2019 ليرتدي قميص الدراويش لمدة 6 أشهر.

ويعد "كوليبالي" ثاني هدافي الدوري الإيفواري برصيد 13 هدفًا بعد كريم كونتيه الذي تم احترافه في الدوري الأوروبي وسبق له التمثيل الدولي ضمن صفوف المنتخب بلاده الأول، كما أنه متواجد فى قائمة منتخب بلاده خلال المباراة المقبلة أمام منافسه بوركينا فاسو والمقرر لها 25 أغسطس الجاري.

ويتطلع مجلس الإدارة لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين مميزين يكونوا قادرين على إعادة الأمور لنصابها الصحيح ووضع الفريق بمكانته الطبيعية.

ومن المعروف أن الإسماعيلي قد أنهي مؤخرًا تعاقده مع الغاني المميز " ياو أنور "، وذلك ضمن سياسة مجلس الإدارة برئاسة المهندس يحيى الكومي فى إبرام تعاقدات تليق بإسم وقيمة القلعة الصفراء.