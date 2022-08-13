شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الإسكواش تخوض منافسات الدور الرابع ببطولة العالم للناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل اليوم السبت، البعثة المصرية للاسكواش، منافساتها في بطولة العالم للناشئين، التي تستضيفها مدينة نانسي الفرنسية، خلال الفترة بين 11 إلى 21 أغسطس الجاري، حيث تقام اليوم منافسات الدور الرابع بالبطولة.

وجاءت مباريات المصريين اليوم كالتالي:

ـ كنزي أيمن والانجليزية أسيا هاريس

ـ محمد ناصر والانجليزي جونا برايت

ـ سلمى الطيب وناردين جرس

ـ فيروز أبو الخير والأمريكية لوسي ستيفانوني

ـ عمر عزام والأيريلندي سين مورفي

ـ محمد زكريا وسلمان خليل

ـ ملك خفاجي وكريستي بو لاعبة هونج كونج

ـ أمينة عرفي والأمريكية كارولين فوتس

وتترأس آمنة الطرابلسى، عضو مجلس إدارة اتحاد الاسكواش، البعثة المصرية التى تضم 12 لاعباً ولاعبة يمثلون مصر فى المباريات المختلفة.

وجاءت قائمة اللاعبين كالتالي: كريم التركي، محمد ناصف، محمد زكريا، سلمان شريف، عمر عزام ، عمر سعيد صبحي، كنزي أيمن صابر، فيروز إيهاب، أمينة عرفي، سلمى الطيب، ملك خفاجي، ناردين جرس، وذلك تحت قيادة المدرب أحمد المطعنى.

يذكر أن البطل المصري مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي والمصنف الثالث عالمياً حالياً لرجال الاسكواش، وهانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الثالثة عالمياً حالياً لسيدات الاسكواش، هما أبطال آخر نسخة أقيمت ببطولة العالم للناشئين، والتي استضافتها ماليزيا عام 2019.