شكرا لقرائتكم خبر عن كنزي أيمن أول المتأهلين لربع نهائي بطولة العالم لناشئي الاسكواش بفرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حجزت البطلة المصرية كنزي أيمن أول تأشيرة تأهل للبعثة المصرية الموجدة بفرنسا إلى الدور ربع النهائي ببطولة العالم لناشئي الاسكواش، وفازت كنزى على الإنجليزية آسيا هاريسا هاريس بنتيجة 3-0 ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة العالم للناشئات، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-2، 11-6، 11-5.

وتترأس آمنة الطرابلسى، عضو مجلس إدارة اتحاد الاسكواش، البعثة المصرية التى تضم 12 لاعباً ولاعبة يمثلون مصر فى المباريات المختلفة.

وجاءت قائمة اللاعبين كالتالي: كريم التركي، محمد ناصف، محمد زكريا، سلمان شريف، عمر عزام ، عمر سعيد صبحي، كنزي أيمن صابر، فيروز إيهاب، أمينة عرفي، سلمى الطيب، ملك خفاجي، ناردين جرس، وذلك تحت قيادة المدرب أحمد المطعنى.

يذكر أن البطل المصري مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي والمصنف الثالث عالمياً حالياً لرجال الاسكواش، وهانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الثالثة عالمياً حالياً لسيدات الاسكواش، هما أبطال آخر نسخة أقيمت ببطولة العالم للناشئين، والتي استضافتها ماليزيا عام 2019.