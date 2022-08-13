شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب يستعين بالزمالك لاستكشاف المقاصة قبل مواجهة الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني للمقاولون العرب بقيادة شوقي غريب، على مراجعة المباريات السابقة لمصر المقاصة في الدوري العام، وأخرها مواجهة الزمالك، التي خسر خلالها أبناء الفيوم بخماسية نظيفة في الجولة 30 من عمر مسابقة الدوري العام.

ويسعى شوقي غريب إلى التعرف على نقاط القوة والضعف لدى الفريق الفيومي، قبل مواجهة الجمعة المقبلة، والتي تجمع المقاولون والمقاصة ضمن منافسات الجولة 31، حيث يدخل ذئاب الجبل المباراة تحت شعار "لا بديل عن الفوز"، للهروب من صراع القاع.

وأكد محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، أن ناديه متمسك بأمل البقاء في الدوري العام لأخر لحظة، وقال عادل في تصريحات خاصة لليوم السابع: حتى وإن كان أمل البقاء في الدوري ضعيف فنحن متمسكون به لأخر لحظة وسنظل نقاتل على كل فرصة.

وأضاف عادل: اللاعبون يدركون جيدا صعوبة الموقف الحالي للفريق وحاجتنا لتحقيق الفوز في المباريات المقبلة، ونحن ندعمهم بكل قوة وندعم الجهاز الفني بقيادة شوقي غريب لتحقيق هدفنا بالبقاء في الدوري.

وتصعبت مهمة المقاولون العرب، بعد التعادل الأخير الذي حققه فريق الذئاب أمام الجونة في الجولة 30 من عمر مسابقة الدوري العام والتي جمعت الفريقين مساء الأربعاء على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر وانتهت بالتعادل السلبي.

ويتبقى للمقاولون العرب 4 مواجهات مثيرة في الدوري العام، من المقرر أن تحسم بشكل نهائي مصير ذئاب الجبل من الاستمرار فى المسابقة المحلية، مع وجود منافسة قوية مع الجونة وإيسترن كومباني، على الهروب من دوامة الهبوط.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 17 وقبل الأخير في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 26 نقطة، بعدما خاض ذئاب الجبل 30 مباراة، حيث فاز المقاولون في 4 مباريات وتعادل في 14 لقاء وخسر 12 مباراة أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 22 هدفاً واستقبلت شباكهم 30 هدفاً أخر.