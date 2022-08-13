شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يوقف كريم حلاوة لنهاية الموسم وخصم 25% من عقده.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد الدش، المدرب العام لفريق مصر المقاصة، اتخاذ مسئولى النادى قراراً بإيقاف كريم حلاوة جناح الفريق الفيومي لنهاية الموسم واستبعاده من معسكر فريقه المنتظر إقامته استعداداً لخوض مباراة الأهلي غدا، الأحد، فى دور الـ16 لبطولة كأس مصر، وذلك بسبب سوء السلوك نتيجة لما بدر منه بعد الاعتراض بطريقة غير لائقة خلال مباراة فريقه الأخيرة ضد الزمالك بالدورى.

وقال الدش، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن مسئولى نادى المقاصة قرروا أيضا خصم 25% من قيمة عقد كريم حلاوة بسبب سوء السلوك، كعقاب للاعب على هذا التصرف غير اللائق.

ويخوض فريق المقاصة مرانه الأخير بالفيوم اليوم قبل التحرك إلى القاهرة للمبيت بها استعدادا لخوض موقعة الكأس.

وخسر المقاصة بخماسية نظيفة من الزمالك ضمن منافسات الدوري المصري وتأكد هبوطه إلى دوري الدرجة الثانية.