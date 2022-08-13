شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة المصارعة الحرة تتوجه إلى بلغاريا للمشاركة فى بطولة العالم للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغادر بعثة منتخب المصارعة الحرة إلى بلغاريا، فجر اليوم، للمشاركة فى منافسات بطولة العالم التى تقام فى الفترة من 13 إلى 22 أغسطس الجارى، وتسافر البعثة على 3 أفواج.

وتضم قائمة المصارعة الحرة كلاً من، شهاب الدين إمام، يحيى محمد صلاح، سعيد إبراهيم، محمد مصطفى ويرافقهم مصطفى عمارة مدرب المنتخب.

ويرافق منتخبات المصارعة خلال البطولة الثلاثى نبيل الشوربجى وإبراهيم عادل وأحمد زكى من مجلس الإدارة.

وينتظر مسئولو الاتحاد وصول القرار الوزارى الخاص بسفر البعثة خلال ساعات .

وفى النسائية، تشارك شيماء عاطف بركات، ومنة الله أحمد، وعلى مستوى الرومانية عبد الله محمد، عبد الرحمن أحمد، عماد محمد، عمر عصام، فارس محمد، كريم عادل، فكرى محمد.