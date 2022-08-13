شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أهداف تفصل زيزو عن معادلة رقم بن شرقى مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض أحمد سيد زيزو صانع ألعاب نادي الزمالك، واحداً من أفضل مواسمه الكروية منذ انضمامه إلى القلعة البيضاء، حيث أصبح زيزو هو أهم عنصر في الكتيبة الهجومية تحت قيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا.

واجمالاً خاض زيزو 154 مباراة مع نادي الزمالك، سجل خلالهم 40 هدفاً وصنع 31 هدفاً آخر، وذلك منذ انضمامه إلى الفريق الأبيض في موسم الانتقالات الشتوية 2019.

ويفصل زيزو 3 أهداف فقط عن معادلة رقم المغربي أشرف بن شرقي، صانع ألعاب الزمالك السابق، والذي رحل بعد نهاية تعاقده مع الفريق، واجمالاً شارك بن شرقي في 111 مباراة مع الزمالك أحرز خلالهم 43 هدفاً وصنع 27 هدفاً أخر.

ويترقب عشاق الساحرة المستديرة، دقات الثامنة مساء الإثنين المقبل، لمتابعة اللقاء المثير بين نادى الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، عندما يلتقى بفريق الإسماعيلي تحت القيادة الفنية لحمزة الجمل، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس مصر.

وتحظى مواجهات الزمالك والإسماعيلي، بمتعة كروية خاصة، خصوصاً وأن اللقاء يأتي في توقيت أكثر من مميز لكلا الفريقين، ففي الوقت الذي يتصدر فيه الزمالك جدول مسابقة الدوري العام، واقترب من معانقة الدرع رقم 14، يعيش النادي الاسماعيلي حالة من الانتعاشة الكروية مع حمزة الجمل، بعدما أكد بقائه في الدوري العام وتقدم إلى المركز التاسع بالدوري بعدما عانى طويلاً من شبح الهبوط.