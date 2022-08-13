شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل موعد الجمعية العمومية لاتحاد الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة، برئاسة ياسر قمر، تعديل موعد الجمعية العمومية العادية للاتحاد لتقام يوم 7 أكتوبر المقبل بدلا من 26 أغسطس الجارى، حيث ستجرى فى قاعة اللجنة الأولمبية.

ومن المقرر أن تشهد العمومية العادية اعتماد خطة نشاط الموسم الجديد، ومناقشة ميزانية الاتحاد مع مندوبى الأندية.

كما قرر اتحاد الكرة الطائرة الشطب أو الإيقاف لفترة لا تقل عن سنة ميلادية مع دفع غرامة 20 ألف جنيه فى حال التعدى بالضرب على الحكم أو الفريق المنافس أو المنظمين فى المباريات.

وحدد مسئولو اتحاد الكرة الطائرة 6 آلاف جنيه فى لائحة الجزاءات على اللاعبين فى حال السلوك العدوانى وتوجيه السباب للمنافس أو البصق.

وحدد اتحاد الكرة الطائرة جزاءات الاعتراض على التحكيم فى المسابقات المحلية فى نشرة التعليمات، حيث يوجه إنذار حال التوجه لطاقم التحكيم أو المنظمين قبل أو عقب المباريات والاعتراض على القرارت.

وتحديد غرامة تقدر بـ 2000 جنيه فى حال تكرار الأمر مع فرض غرامة 4000 جنيه حال التصرف بسلوم يعبر عن الاحتكار للحكام و المنظمين و التشكيك فى حيار و نزاهم الحكام.

كما فرض مسئولو اتحاد الكرة الطائرة غرامة تقدر بمبلغ 20 ألف جنيه على كل ناد حال الاشتراك فى بطولة ودية غير مرخص لها مع فريق زائر، وأيضا حال المشاركة فى بطولة ودية خارج مصر لا يديرها حكام رسميون.