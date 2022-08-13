شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلى يحقق أكبر فوز فى تاريخ الكرة المصرية أمام الجونة 13/0 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الأهلى أكبر فوز فى تاريخ الكرة المصرية على حساب الجونة بدور الـ 16 لكأس مصر حينما فاز على الفريق الساحلى بثلاثة عشر هدفاً دون رد في مثل هذا اليوم 13 أغسطس 2015.

وكان الجونة قد واجه المارد الأحمر بخليط من ناشئى الفريق اعتراضاً على هبوطهم للقسم الثانى بمسابقة الدورى.

سجل الغانى جون أنطوى سوبر هاتريك فى الدقائق "18، 27، 79"، و"82" من ركلة جزاء، وعبد الله السعيد هدفين فى الدقيقة "9، 10" والثانى من ضربة جزاء، وأضاف هدفا كل من رمضان صبحى "ق49"، أحمد فتحى "ق51"، الجابونى ماليك إيفونا "ق55"، محمد ناجى جدو "ق60"، حسين السيد "66"، وحسام غالى "86" وكان الأهلى قد تقدم فى الدقيقة الثالثة بهدف ذاتى سجله شمس الدين سعيد فى مرماه.

ويعد فوز الأهلى 13-0 هو الأكبر فى تاريخ مباريات كأس مصر، وكان فوز الزمالك 9-0 على حساب بنى سويف وفوز نادى الأوليمبى على حساب تاج الملكى 11-0 هو الأكبر فى كأس مصر، ليكسر الأهلى رقم الأوليمبى ويحقق أعلى نتيجة فى تاريخ كأس مصر.

كما تعد النتيجة هى الأكبر فى تاريخ الكرة المصرية بالكامل بعد تخطى فوز المصرى على تليفونات بنى سويف 11-0.

وكانت مباراة الجونة أول لقاء رسمى للجابونى ماليك إيفونا مهاجم الأهلى السابق ونجح فى تسجيل أول هدف له بقميص المارد الأحمر.

وتُوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، و37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبرمحلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الاهلى بـ10 ألقاب لدورى الأبطال الأفريقى(1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021).

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، و 2020 و 2021 وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ24 لقبا قاريا حتى الآن.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس موسم 2019 - 2020 حيث نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.