شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والإسماعيلى فى كأس مصر والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الجهاز الفني لنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى فيريرا، استعداداته لمواجهة الإسماعيلى فى كأس مصر، بعدما أغلق صفحة مباراة المقاصة التى أقيمت مساء الثلاثاء باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، وفاز فيها الفارس الأبيض بخماسية دون رد.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلى فى كأس مصر

ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلى فى الثامنة مساء الاثنين باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر.

موعد مباراة الزمالك القادمة فى الدوري أمام فاركو

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فاركو فى التاسعة مساء الجمعة 19 أغسطس الجارى باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الحادية و الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

غيابات الزمالك أمام الإسماعيلى

ويغيب عن الزمالك الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، بعد إعلان رحيلهما عن الفريق ورفضهما التجديد، بجانب رحيل طارق حامد لاتحاد جدة السعودى ومحمد أبوجبل ورزاق سيسيه بسبب التجميد من قبل الإدارة البيضاء.





القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاسماعيلى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والإسماعيلى الاثنين المقبل فى الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.