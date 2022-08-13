شكرا لقرائتكم خبر عن روى فيتوريا يزور نادى بيراميدز ويجتمع بجونياس اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يزور البرتغالي روى فيتوريا، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، نادي بيراميدز اليوم، السبت، فى إطار خطته للتواصل مع جميع الأندية للتعرف على اللاعبين، كما يلتقى تاكيس جونياس المدير الفني للفريق السماوي.

ويعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة، عقب اجتماعه غدا الأحد، اسم مدير منتخب مصر الجديد بعد دراسة بعض السير الذاتية، وبات محمد غرابة عضو مجلس إدارة نادي إنبي حاليا هو الأقرب لشغل المنصب.

ويعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماعا مهما غدا، الأحد، من أجل حسم بعض الملفات على رأسها المدرب المصري في الجهاز الفني للمنتخب الاول بقيادة فيتوريا وكذلك المعاونين المصريين فى جهاز المنتخب الأولمبي بقيادة روجيريو ميكالي.

وأكد محمد بركات، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن هناك إمكانية انضمام عناصر مصرية في الجهاز الفني للبرازيلي روجيريو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي.

وقال محمد بركات، في المؤتمر الصحفي لتقديم روجيريو ميكالي، "أنه سيتم تعيين مدرب حراس مصري في الجهاز الفني إلى ميكالي، وأخر مدرب مساعد مصري".

وعقد اتحاد الكرة مؤتمرا صحفيا الأربعاء الماضي لتقديم البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني الأولمبي، الذى تعاقد معه الاتحاد لقيادة أولمبي الفراعنة في الفترة المقبلة وحتى أولمبياد باريس المقرر لها صيف عام 2024 المقبل.