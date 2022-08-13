شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. مباراة خماسية تبعد ناصر ماهر عن حسابات كارتيرون فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

لم ينس ناصر ماهر، لاعب الأهلي السابق وفيوتشر الحالي، سبب أزمته مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الأسبق للقلعة الحمراء، وأكد اللاعب فى تصريحات سابقة أن خروجه من حسابات المدرب الفرنسي كان بسبب مباراة خماسية شارك فيها.

وقال ناصر ماهر، "شاركت فى مباراة خماسية فخرجت من حسابات كارتيرون، وتم توقيع عقوبات مالية ضدّى". وأضاف، "بعدما شاركت فى مباراة خماسية مع أصدقاء لى خارج النادى تعرضت للعقوبة بخصم مادى، ثم استبعدت من المباراة التالية، وعندما تقابلت مع كارتيرون لم يتحدث معى واكتفى بـ"شد أذنى"، ثم قلت له "حظ موفق فى المباراة المقبلة"، بعدها وجدت نفسى خارج حساباته المدرب الفرنسى.

وتابع ناصر ماهر، "تحدثت بعدها مع محمد يوسف مدير الكرة للفريق وقتها عن سبب استبعادى، فقال لى إن كارتيرون شعر بغضب منك بسبب عبارة "حظ موفق"، وظن أنها عبارة "تهكم" منك له فقرر استبعادك.