شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السلة يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لتصفيات كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل منتخب السلة رجال بقيادة روى رانا المدير الفنى معسكرا مغلقا فى إطار الاستعداد للمشاركة فى مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2023. ومن المقرر أن يستمر لمدة أسبوع، على أن يطير بعدها المنتخب إلى تونس يوم 21 أغسطس الجارى للمشاركة في التصفيات.

وتقام مباريات المنتخب الوطني فى مرحلة التصفيات المقبلة فى تونس أيام 26 و27 و28 أغسطس أمام تونس ثم الكاميرون ثم جنوب السودان.

وأقام منتخب السلة معسكرا بجزر البهاما الأسبوع الماضى، تم خلاله خوض 3 مباريات ودية تم خسارتها جميعا.