شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يبدأ اليوم استعداداته للمقاصة بعد انتهاء الإجازة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق المقاولون العرب، اليوم السبت، استعداداته لمواجهة مصر المقاصة، فى اللقاء الذى يجمع الفريقين الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدوري العام، وذلك بعد نتهاء الإجازة.

وكان شوقي غريب، المدير الفني للمقاولون، قد منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 48 ساعة، بعد التعادل سلبياً مع الجونة الأربعاء الماضي في الجولة 30.

وأكد المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، أن ناديه متمسك بأمل البقاء في الدوري العام لآخر لحظة، وقال عادل في تصريحات خاصة لليوم السابع، "حتى وإن كان أمل البقاء في الدوري ضعيفاً فنحن متمسكون به لآخر لحظة وسنظل نقاتل على كل فرصة".

وأضاف عادل، اللاعبون يدركون جيدا صعوبة الموقف الحالي للفريق وحاجتنا لتحقيق الفوز في المباريات المقبلة، ونحن ندعمهم بكل قوة وندعم الجهاز الفني بقيادة شوقي غريب لتحقيق هدفنا بالبقاء في الدوري.

وتصعبت مهمة المقاولون العرب، بعد التعادل الأخير الذي حققه فريق الذئاب أمام الجونة في الجولة 30 من عمر مسابقة الدوري العام والتي جمعت الفريقين مساء الأربعاء على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر وانتهت بالتعادل السلبي.

ويتبقى للمقاولون العرب 4 مواجهات مثيرة في الدوري العام، من المقرر أن تحسم بشكل نهائي مصير ذئاب الجبل من الاستمرار فى المسابقة المحلية، مع وجود منافسة قوية مع الجونة وإيسترن كومباني، على الهروب من دوامة الهبوط.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 17 وقبل الأخير في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 26 نقطة، بعدما خاض ذئاب الجبل 30 مباراة، حيث فاز المقاولون في 4 مباريات وتعادل في 14 لقاء وخسر 12 مباراة أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 22 هدفاً واستقبلت شباكهم 30 هدفاً أخر.