شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يسابق الزمن لدفع مستحقات الجلاصى قبل انتهاء المدة القانونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسابق اللجنة السباعية المكلفة بإدارة النادي المصري، برئاسة سمير حلبية الزمن لدفع مستحقات التونسي إلياس الجلاصي، صانع ألعاب الفريق، والتي وصلت إلى 3 أشهر متأخرة، وذلك قبل انتهاء المدة القانونية التى أنذر بها محامى اللاعب النادى البورسعيدي قبل فسخ التعاقد من طرف واحد.

ويعتبر إلياس الجلاصي من أهم الأوراق الهجومية التى يعتمد عليها النادى المصري الفترة الأخيرة، وأظهر اللاعب تألقاً كبيراً، جعله موضع اهتمام كبار الدوري المصري، مثل فيوتشر وبيراميدز.

وكان الجلاصي قد أعطى المصري مهلة لمدة أسبوعين، تنتهي في منتصف أغسطس الجاري، قبل فسخ التعاقد من طرف واحد بسبب تأخر المستحقات.

وانتعشت خزينة المصري مؤخراً بـ 5 ملايين جنيه، دعما ماديا من محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، وذلك لدفع المستحقات المتأخرة للاعبين والتى وصلت إلى 3 أشهر، بالإضافة إلى دفع رواتب العاملين بالنادى.

ويحتل النادي المصري المركز الـ 13 بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 33 نقطة بعدما خاض 30 مباراة، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في 11 لقاء وخسر 12 مباراة أخرى، وسجل لاعبو المصري 33 هدفاً واستقبلت شباكهم 36.