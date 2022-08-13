شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يفتح ملف تمديد عقد حمزة الجمل قبل نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتح مجلس إدارة النادى الاسماعيلى، برئاسة المهندس يحيى الكومى، ملف تمديد تعاقد حمزة الجمل المدير الفني للفريق بعد نجاحه فى إنقاذ سفينة الدراويش من الهبوط، ويرغب المجلس فى توقيع عقد جديد مع المدرب ليقود الفريق فى الموسم الجديد، مع دعم الإسماعيلى بصفقات قوية في الميركاتو الصيفى.

ونجح حمزة الجمل فى إعادة البسمة على وجوه جماهير الدراويش فى واحدة من أصعب مواسم الفريق عبر التاريخ، واستطاع الفريق أن يسير بخطى ثابتة نحو تحسين وضعه الحالى بجدول مسابقة الدورى العام سعيا لعودته إلى مكانته الطبيعية باعتباره القطب الثالث للكرة المصرية، وذلك منذ توليه المسئولية يوم 2 مايو الماضي.

ولعب الدراويش خلال هذه الفترة 13 مباراة بمسابقة الدورى، فاز 7 تعادل 4 خسر 2، له 16 هدفًا عليه 11 هدفًا، كلين شيت 8 لقاءات.

كما حصل الإسماعيلى على المركز الثالث بكأس رابطة الأندية المحترفة فى نسختها الأولى بعدما فاز على إنبى بركلات الترجيح، عقب الخسارة من غزل المحلة فى نصف نهائى البطولة بركلات الترجيح أيضًا.

وكان حمزة الجمل المدير الفنى للفريق قد أعلن منذ توليه مهمة الإدارة الفنية أن الجهاز الحالى يمتلك نجوم قدموا الكثير للإسماعيلى والكرة المصرية ولن يهدأ بالهم إلا بعودة هوية الدراويش

الجهاز الفنى للدراويش مكون من حسنى عبد ربه مديرا للكرة وحمزة الجمل مديرا فنيا وأحمد قناوى ومحمد حمص مدربا عاما وأيمن كمال مدربا وسيد توفيق مدربا لحراس المرمي.