شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الأهلى يحذر أكرم توفيق من الالتحامات العنيفة فى المران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الجهاز الفنى للنادى الأهلى، بقيادة البرتغالى ريكاردو سواريز، تحذيراً لأكرم توفيق لاعب خط وسط الفريق من خطورة الالتحامات العنيفة فى التدريبات اليومية، خوفاً من تعرضه لأى إصابة، وينوى سواريز الاستعانة بأكرم توفيق فى أجزاء من مباريات الأهلي الأخيرة من بطولة الدوري الحالية، حيث تتجه النية للاستعانة به كبديل فى آخر مباراتين أو ثلاث مباريات من الموسم الجارى لتجهيزه للموسم المقبل.

وأجرى أكرم توفيق جراحة الرباط الصليبى في النمسا بمعرفة الخبير كريستيان فينك المشهور بإجراء هذه الجراحة فى أوروبا، وخاض فترة التأهيل بالعاصمة القطرية الدوحة في مركز إسباير المتخصص فى إصابات الملاعب والتأهيل الرياضي.

ولعب أكرم توفيق مع الأهلى 64 مباراة بكل البطولات، سجل هدفًا وصنع 6 أهداف أخرى فى 3656 دقيقة لعب، ونجح فى التتويج مع القلعة الحمراء بالدورى مرتين وكأس مصر مرتين ودورى الأبطال الأفريقى مرتين والسوبر الأفريقى مرتين وبرونزية كأس العالم للأندية بجانب كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا مع المنتخب الأولمبى وشارك فى أولمبياد طوكيو ، وشارك أكرم توفيق فى 8 مباريات دولية مع منتخب مصر ونجح فى تسجيل هدف.