شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. كريم نيدفيد بطل التحديات الصعبة فى الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "لا مستحيل مع كرة القدم".. تحت هذا الشعار استمد كريم نيدفيد لاعب وسط النادي الأهلي المعر إلى فيوتشر، طاقة الأمل، ليعود مجدداً إلى التألق ويخطف الأنظار مع فريقه الجديد خلال الموسم الجاري، فى الوقت الذى توقع فيه الجميع أن اللاعب بات قريباً من إنهاء مسيرته الكروية مبكراً بسبب شبح الإصابات التى طاردته فى بداية مشواره.

كريم نيدفيد بدأ مسيرته الكروية فى فريق حرس الحدود موسم 2014/2015، وشارك معه فى 17 مباراة، سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما لينتقل إلى وادي دجلة، ويشارك مع الغزلان فى 20 مباراة سجل خلالها هدفاً وصنع آخر.

لفت نيدفيد أنظار مسئولو النادي الأهلي لينضم إلى القلعة الحمراء في موسم 2015/2016، ليبدأ رحلة المعاناة الكروية، فعلى الرغم من تهافت لاعبى كرة القدم على التواجد فى الأهلي أو الزمالك لتحقيق المجد الشخصي والكروي، إلا أن الحظ العثر لاحق نيدفيد داخل جدرن القلعة الحمراء، بسبب تراجع المستوى تارة، وتارة أخرى بسبب لعنة الإصابات التي هددت مصيرة.

وتعرض نيدفيد لانتقادات واسعة من الجماهير، التي اتهمته باللعب في الأهلي مجاملة من حسام البدري مدرب الفريق السابق، حتى نجح اللاعب في إثبات العكس، ومع بداية تألقه وتثبيت أقدامه في خط الوسط، داهمته إصابة قوية في الركبة ليخضع لعملية جراحية في أحد المراكز الطبية الخارجية، والتي لسوء حظ اللاعب أيضاً لم تجري له الجراحة بالشكل الصحيح، لتبدأ رحلة المعاناة مع الإصابة.

توقع الجميع أن نيدفيد بات قريباً من الاعتزال فى الوقت الذي تمسك فيه اللاعب بالأمل الأخير، ليلتحق بفريق فيوتشر في بداية الموسم الجاري، وتحت القيادة الفنية لعلي ماهر ينجح في التألق من جديد ويصبح مطمعاً للأهلي الذي بدأ يفكر بشكل جدي في قطع إعارته وإعادته لتدعيم الوسط مرة أخرى، مع تمسك كبير من فيوتشر باللاعب الذي بات من القوام الأساسي للفريق.