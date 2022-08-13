شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يؤجل حسم خليفة على معلول بعد تألق محمد أشرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش مسئولو النادي الأهلي ملف تدعيم الجبهة اليسرى فى الانتقالات الصيفية الجارية، سواء بضم ظهير أيسر جديد أو الاتجاه لقطاع الناشئين لتدعيم هذه الجبهة، فى ظل حاجة الفريق الأحمر لظهير أيسر جديد يساعد التونسي على معلول الذي يعاني من إصابات كثيرة في الفترة الأخيرة، فى ظل عدم قدرة محمود وحيد على سد العجز الذى يخلفه غياب الدولي التونسي للإصابة.

وكان مسئولو النادي الأهلي يدرسون استعادة محمد شكري ظهير أيسر الفريق الأحمر والمعار فى الموسم الحالي إلى سموحة، ولكن تألق محمد أشرف لاعب فريق الشباب دفع مسئولي الأهلي لإعادة النظر فى ملف تدعيم الجبهة اليسرى، سواء باستعادة شكرى وقيده في قائمة الموسم المقبل، أو استمرار إعارته مع منح الثقة لأشرف ليكون بديل علي معلول.

كما يفكر مسئولو الأهلي في سيناريو آخر من خلال إخراج محمد أشرف للإعارة من أجل اكتساب الخبرات الكافية والحصول على فرصة مشاركة أفضل خارج الأهلي، مع استعادة شكري وقيده بالموسم المقبل بعد اكتساب الخبرات الكافية من المشاركة مع سموحة في الموسم الحالي والماضي، وهو ما سيتحدد خلال الفترة المقبلة.