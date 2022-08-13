شكرا لقرائتكم خبر عن 21 لاعباً فى معسكر سموحة استعداداً لمنتخب السويس فى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحة، 21 لاعباً للدخول فى معسكر مغلق بمدينة السويس، استعداداً لمواجهة فريق منتخب السويس فى كأس مصر غدا الأحد.

وجاءت قائمة سموحة لمباراة منتخب السويس فى الكأس كالتالى:

حراسة المرمى: الهانى سليمان وعمر صلاح و محمد أشرف

خط الدفاع: أحمد جمال وأحمد بيكهام وأحمد حكم وخالد عبد الفتاح وبهاء مجدى ومحمد شكرى وشريف رضا

خط الوسط: أحمد حمص وحمدى علاء ومصطفى الخواجه وعبد الكبير الوادى ومحمد عبد المعاطى وحسين فيصل وعمار شريف الدين

خط الهجوم: مروان حمدى وإليا سيلا ومحمد نادى وإسماعيل أشرف.

ويغيب عن سموحة فى مباراة منتخب السويس كل من رجب نبيل وصديق أوجولا وألكسندر أمير عادل ومحمد كناريا وفهد جمعة وأحمد عيد وعلى الملوانى.

وحذر عبد الحميد بسيونى اللاعبين من قوة المنافس "منتخب السويس"، مؤكدا أنه استطاع التغلب على فيوتشر وطلائع الجيش فى بطولة كأس مصر، ولابد من احترامه لتحقيق الفوز عليه والحفاظ على حظوظ سموحة فى الفوز بالمسابقة.