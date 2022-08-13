شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإسماعيلى ينفى هجومه على جماهير الدراويش ويؤكد: هم حصن الأمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى المهندس يحيى الكومي رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي، ما نشر على أحد المواقع تنال من حق جماهير النادي العظيمة، مشيرًا إلى أن تلك التصريحات عارية تماماً عن الصحة ولم أدُلى بها على الإطلاق.

وشدد على احترامه الشديد لجماهير الإسماعيلي التى يعتبرها درع النادي الأهم وحصن الأمان وسلاحه الرادع أمام أى أحد يرغب فى النيل من قيمة الكيان العريق مؤكداً أن هذه التصريحات تستهدف تعطيل مسيرة الإستقرار الذى يمر به الفريق وبدء عودته لمسار الانتصارات وتحسين مركزه بجدول البطولة المحلية.

وأضاف رئيس النادي الإسماعيلي : ”"بشهادة الجميع جماهير الإسماعيلي هي الأوفى والأكثر دعماً ومساندة للفريق لاسيما فى الأوقات الصعبة لذلك فهل من المعقول أن أدلى بتصريحات ضدهم خاصة أنهم يمثلون المُحفز الأول للاعبين فى تحقيق الإنتصارات وبذل قصاري الجهد فى الملعب طوال الـ 90 دقيقة فى المباراة".

وتابع : "اعتبر نفسي مشجعاً للفريق قبل أن أكون مسئولاً عن كيان له محبين وعشاق فى مختلف الوطن العربي لذلك أعي جيداً مدى أهمية تلك الجماهير التى لا تهتم سواء بفريقه من أجل تحقيقه للانتصارات".

وأكمل حديثه : "سأقوم بأتخاذ كافة الأجراءات القانونية ضد كل الجهات التى قامت بنشر تلك التصريحات وتستهدف الوقيعة بيني وبين الجماهير التى أعشقها وأبذل قصاري جهدي وأسعي دائماً لتذليل كافة العقبات لضمان حضورها وبكثافة فى المدرجات وتزين الملعب باللون الأصفر الذى افتقدناه لسنوات طويلة ماضية".

وأختتم تصريحاته : "أعمل أكثر من 15 ساعة يومياً لخدمة هذا النادي العريق ، الجماهير لها كل الحق فى إبداء أرائها تجاه الفريق ، فهذه هى طبيعة الأندية الجماهيرية إلا أنني أحرص دائما على عمل مايصب فى الصالح العام وأن أكون على قدر ثقة الجمعية العمومية التى نصبتني لقيادة الكيان الأصفر العظيم فى تلك الفترة الحرجة".