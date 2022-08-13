شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة منتخب الطائرة تغادر إلى سلوفينيا الليلة استعداداً لبطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغادر فى التاسعة مساء اليوم، السبت، بعثة منتخب رجال الكرة الطائرة الأول إلى سلوفينيا للدخول فى معسكر مغلق استعداداً لبطولة العالم، المحدد لها الفترة من 26 أغسطس الجارى وحتى 11 سبتمبر المقبل، وذلك بعد إلغاء معسكرى بلغاريا وبولندا.

وتضم بعثة منتخب رجال الكرة الطائرة 17 لاعبا سيتم تصفيتهم إلى 14 فقط خلال البطولة وهم كلا من: حسام يوسف – أحمد فتحي – يوسف مرجان - محمد مصطفى لعبة – أحمد سعيد – أحمد ضياء – محمد أبوالسعود – عبدالرحمن الحسيني - محمد عادل – محمد المهدي – محمد مجدي الجون – عبدالرحمن سعودي - محمد رضا – محمد رمضان - رضا هيكل – أحمد قطب – سيف عابد.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب وديتين مع سلوفينا وأخرتين مع ألمانيا ة بلغاريا خلال المعسكر.

وحقق منتخب رجال الكرة الطائرة المركز الثامن فى دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقامة فى مدينة وهران الجزائرية بعد الخسارة من اليونان بنتيجة 3 / 1 فى ختام تحديد المراكز.