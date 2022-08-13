شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدخل معسكرا مغلقا الأحد استعدادا لمواجهة الإسماعيلى فى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك معسكرا مغلقا غدا، الأحد، بأحد فنادق القاهرة استعدادا لمواجهة الإسماعيلى، من أجل زيادة التركيز بين اللاعبين فى ظل رغبة المدير الفنى فى تحقيق الفوز والصعود لدور الثمانية وتحقيق اللقب الذى أصبح البطولة المفضلة للجماهير البيضاء فى السنوات العشر الأخيرة.

من ناحية أخرى، خطف نادى الزمالك لقب أقوى خط هجوم فى الدوري العام خلال الموسم الجاري برصيد 59 نقطة، متخطيًا الأهلي صاحب الـ56 هدفاً، ويتبقى للأهلي مباراة مؤجلة للتساوى مع الأبيض فى عدد المباريات التي خاضها.

واقترب نادي الزمالك بخطوات كبيرة من حصد لقب بطولة الدوري العام، والتى يفصله عن التتويج بها 6 نقاط فقط وذلك قبل 4 مباريات من نهاية الدوري العام.

ويحتل نادي الزمالك صدارة الدوري العام برصيد 72 نقطة، بعدما خاض 30 مباراة، حيث فاز فى 23 مباراة، وتعادل فى 3 لقاءات وخسر 4 مباريات أخرى، وسجل لاعبو الزمالك 59 هدفاً واستقبلت شباكهم 26.

وجاء ترتيب أقوى الفرق هجومياً في الدوري العام كالتالي:

ـ الزمالك: 59 هدفاً

ـ الأهلي: 56 هدفاً

ـ بيراميدز: 48 هدفاً

ـ فيوتشر: 45 هدفاً

ـ سموحة: 39 هدفاً

ـ الاتحاد السكندري: 35 هدفاً

ـ البنك الأهلي: 34 هدفاً

ـ إنبي: 34 هدفاً

ـ المصري: 33 هدفاً

ـ سيراميكا: 32 هدفاً

ـ إيسترن كومباني: 28 هدفاً

ـ الجونة: 26 هدفاً

ـ الاسماعيلي: 24 هدفاً

ـ غزل المحلة: 23 هدفاً

ـ طلائع الجيش: 23 هدفاً

ـ المقاولون: 22 هدفاً

ـ فاركو: 20 هدفاً

ـ المقاصة: 12 هدفاً